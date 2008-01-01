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Новости погоды


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В Крым возвращается тепло


ИА "Метеоновости" / 10:07 Среда, 29 апреля

  Крым находится на западной периферии антициклона. Область повышенного давления оберегает полуостров от осадков, но погода для последних дней апреля пока немного прохладней, чем обычно. Более того, в прошедшие дни после прохождения холодного фронта и распространения относительно холодной воздушной массы с северо-запада, в степных и предгорных районах полуострова, сохранялась угроза заморозков.

Но атмосферные процессы не стоят на месте, а разворачиваются в сторону потепления.Холодный воздух начинает вытесняться теплыми тропосферными потоками с юго-западного сектора, из районов Турции и Средиземноморья. За этим последует рост температуры у земли: во второй половине недели в центральных районах полуострова потеплеет до +20:+25, о ночных заморозках можно будет не беспокоиться.

В конце недели влияние антициклона ослабеет настолько, что появятся условия для развития кучево-дождевых облаков, а с ними появится и вероятность кратковременных дождей, грозовых очагов и шквалистого усиления ветра. А дожди Крыму нужны. Апрель завершится дефицитом осадков, а теплые дожди должны напоить крымскую землю целительной влагой. / meteonovosti.ru /
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