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В Москве и области усиливается ветер

ИА "Метеоновости" / 10:44 Среда, 29 апреля



Днем 29 апреля столичный регион будет пересекать холодный фронт. Значительных осадков он не даст, но погода будет ветреной. В 10 утра порывы в Москве уже стали достигать 14м/с, а на уровне 23-25 этажей высотных зданий порывы ветра достигли 20м/с.



В течение дня ветер в городе будет усиливаться в порывах до 15-20м/с.



Тем, кто дома находится на карантине, следует проследить за креплением оконных фрамуг и балконов . / meteonovosti.ru /



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