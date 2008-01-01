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Новости погоды


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В Москве рекордно низкое атмосферное давление


ИА "Метеоновости" / 11:12 Среда, 29 апреля

  В 10 утра атмосферное давление на ВДНХ составило 732,9 мм рт. ст.( 976,9 гПа). А это значит, что сегодня перекрыт прежний рекорд для 29 апреля, который составлял 733,7 мм рт. ст. (978, 2 гПа)

В течение дня давление продолжит понижаться, и окончательная цифра рекорда будет известна вечером.

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