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Новости погоды
В Москве рекордно низкое атмосферное давление
ИА "Метеоновости" / 11:12 Среда, 29 апреля
В 10 утра атмосферное давление на ВДНХ составило 732,9 мм рт. ст.( 976,9 гПа). А это значит, что сегодня перекрыт прежний рекорд для 29 апреля, который составлял 733,7 мм рт. ст. (978, 2 гПа)
В течение дня давление продолжит понижаться, и окончательная цифра рекорда будет известна вечером.
/ meteonovosti.ru /
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