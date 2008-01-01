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Новости погоды
В Тыве в выходные дни пожарная опасность снизится
ИА "Метеоновости" / 12:00 Среда, 29 апреля
Начало новой недели в Республике Тыва выдалось аномально жарким, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения более, чем на 7 градусов.
Сегодня, 29 апреля, Тыва будет находиться в теплом секторе циклона, чей центр располагается над южными районами Западной Сибири. А значит, и день обещает быть жарким, воздух разогреется доб+30 градусов и выше.
Но уже во второй половине недели можно рассчитывать на ослабление жары.
В четверг, 30 апреля, местами прошумят дожди с грозами, град, порывы северо-западного ветра достигнут 15-20 м/с, местами до 25 м/с, пыльная буря, и жара немного спадет днем до 20..25 градусов.
В выходные дни, в тылу циклона, с северо-западным ветром будет поступать прохладный воздух и максимальная температура не превысит 17..20 градусов, пройдут дожди.
Сухая и жаркая погода в Республике Тыва стала причиной нарастания степени пожарной опасности. В предстоящие три дня еще сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Но уже в выходные дни дожди внесут свой вклад, и снизят степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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