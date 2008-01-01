

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе Европейской России к Первомаю распогодится

ИА "Метеоновости" / 12:57 Среда, 29 апреля



Атлантический циклон, центр которого над Тверской областью, обусловил ненастную погоду не только на севере Центрального района, но и задел северо-запад Европейской России.



В Ленинградской области прошли сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в период с 28 и в ночь на 29 апреля выпало до 26 мм осадков. Днем снег ослабел, и стал небольшим, вечером ожидается мокрый снег с дождем.



В четверг 30 апреля с Кольского полуострова опустится гребень антициклона, который и будет определять погоду. При переменной облачности без осадков, ночью воздух прихватит заморозок, днем температура повысится до +5 градусов, а 1 мая до +9. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



