Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
29 апреля 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе Европейской России к Первомаю распогодится


ИА "Метеоновости" / 12:57 Среда, 29 апреля

  Атлантический циклон, центр которого над Тверской областью, обусловил ненастную погоду не только на севере Центрального района, но и задел северо-запад Европейской России.

В Ленинградской области прошли сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, в период с 28 и в ночь на 29 апреля выпало до 26 мм осадков. Днем снег ослабел, и стал небольшим, вечером ожидается мокрый снег с дождем.

В четверг 30 апреля с Кольского полуострова опустится гребень антициклона, который и будет определять погоду. При переменной облачности без осадков, ночью воздух прихватит заморозок, днем температура повысится до +5 градусов, а 1 мая до +9. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Ср.
29 апр.
+13
Чт.
30 апр.
+9
Пт.
1 мая
+12
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+45
Навабшах		 -14
Черчилл

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100