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На Урале погода соответствует климату

ИА "Метеоновости" / 13:00 Среда, 29 апреля



Циклон, центр которого располагается над Республикой Коми, уже сегодня, 29 апреля, на севере Пермского края отметился сильным дождем, в Свердловской области ливнями, порывы ветра местами достигают 15-17 м/с. Но среднесуточная температура воздуха останется выше климатической нормы на 2-3 градуса.



В четверг 30 апреля, циклон из Коми отправится на восток, а его теплый атмосферный фронт принесет дожди от небольших до умеренных на Урал, в отдельных районах они будут сопровождаться резким ветром. На Среднем Урале местами пройдут небольшие дожди, а юго-западный ветер принесет порцию тепла, днем температура повысится до 7..12 градусов.



В праздничный день Первого мая начнет сказываться влияние гребня антициклона, надвигающегося с запада, осадков не ожидается, атмосферное давление подрастет и на 2-3 градуса станет прохладнее.



На Южном Урале сегодня без осадков и до 11..16 тепла.



В последующие два дня бразды правления перейдут к казахстанскому антициклону. Осадков не предполагается, при западном ветре в Челябинской области до 13, в Курганской до 16..17 градусов тепла. В условиях антициклональной погоды на востоке Курганской области и юге Челябинской высокая степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /



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