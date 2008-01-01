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На территории Новой Москвы погода стала опасной

ИА "Метеоновости" / 13:40 Среда, 29 апреля



В 13 часов 29 апреля на территории Новой Москвы порывы ветра достигли 23м/с, что является опасным явлением погоды.



В Москве, в пределах МКАД, порывы достигли 20м/ с, а на уровне 23-25 этажей высотных зданий ветер в порывах усиливался до 27м/с. / meteonovosti.ru /



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