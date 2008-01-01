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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:24 Четверг, 30 апреля



Несмотря на то, что предстоящим днём Московия окажется в так называемой барической седловине (в окружении с запада и востока циклонами, а с севера и юга - антициклонами) погода в столичном регионе "возьмёт курс" на улучшение: по-весеннему будет светить солнце, ветер ослабеет, да и осадков не предвидится.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области днём 30 апреля ожидается переменная облачность. Без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве составит 9..11, по области 8..13 градусов. Среднесуточная же температура воздуха останется ниже климатических значений на 2-3 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Давление начнет интенсивно повышаться и за сутки вырастет почти на 10 единиц.



Рост атмосферного давления станет основным фактором, неблагоприятно влияющим на самочувствие метеозависимых людей, а также больных, страдающих гипертонией и астмой. Частыми жалобами при такой погоде являются головные боли, недомогание, боль в сердце и снижение общей трудоспособности. Неблагоприятна такая погода и для аллергиков. В природе началось активное цветение, поэтому в группе риска люди с поллинозами и аллергической настороженностью. У них могут развиваться острые приступы бронх спазма и бронхиальной астмы, конъюнктивиты, кашель и насморк, чувство " нехватки" воздуха и др. Профилактика и лечение должны проводиться препаратами рекомендованными врачом, при себе всегда необходимо иметь антигистаминные средства, на улицу следует выходить в маске. / meteonovosti.ru /



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