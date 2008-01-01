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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:33 Четверг, 30 апреля



На календаре 30 апреля, а в столичном регионе тепла по-прежнему нет. А вот в 1969 году в этот день воздух в Москве прогревался до летних значений 24.7 градуса. И с тех пор 30 апреля ни разу не было теплее.



Прошлый век отличился небольшими морозами, в ночные и ранние утренние часы 30 апреля 1902 года в столице было -5 градусов, что и стало абсолютным минимумом суток.



В 1999 году в городе прошли сильные дожди, выпало 12 мм при норме 44 мм.



30 апреля 2019 года, в Москве ночью было 1.4, а днем температура повысилась лишь до 13.6 градуса и без осадков. За апрель 2019 года выпало всего-навсего 8.6 мм, примерно пятая часть от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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