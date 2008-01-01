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В Москве ожидается тепло и первые майские грозы

ИА "Метеоновости" / 09:47 Четверг, 30 апреля



погода "шагнет" в последние числа весны: начнутся уже по -летнему теплые дожди, возможны грозы. За сутки температура повысится на 5-7 градусов.



1 и 2 мая погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона со Скандинавии, а затем погода окажется в теплом секторе мощного атлантического циклона. Ночью небольшой дождь пройдет лишь на юге Подмосковья, минимальная температура воздуха 3..5 градусов. Днем 1 мая дождя не ожидается, дневная температура 11..13 градусов.



Во второй половине 3 мая скажется влияние теплого атмосферного фронта, в Москве начнется небольшой дождь. Днем воздух не прогреется выше 12..14 градусов.



В первые два дня средняя суточная температура воздуха останется ниже нормы на 2-3 градуса.



3 мая в столичный регион начнет поступать очень теплый воздух. Ночная температура повысится до 7..9 градусов и днем выше 20 градусов.



4 и 5 мая в Москве и области установится очень теплая погода, ночью 7..12 градусов, а днем 17..22. Станут собираться локальные кратковременные дожди, возможны грозы. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы на 3-4 градуса.



Резкий рост температуры приведет к активизации природных процессов. Не исключено, что в Москве зацветет черемуха! / meteonovosti.ru /



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