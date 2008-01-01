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Новости погоды


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Где в России "всех теплее"?


ИА "Метеоновости" / 09:53 Четверг, 30 апреля

  В Алтайском крае апрель получился очень теплым. Средняя месячная температура на большей части территории превышает норму на 4-5 и более градусов. В третьей декаде апреля было установлено множество климатических рекордов. Дневные максимумы в некоторых районах нередко превышали +30, положительная аномалия средней суточной температуры достигала 10-14 градусов. Небывалому теплу сопутствовал большой дефицитом осадков - по итогам месяца влаги выпало в два-три раза меньше средних многолетних значений.

В прошедшие сутки Алтай особенно отличился по части высокой температуры. Вынос жаркого воздуха из Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая привел к очередной волне рекордов тепла. Самые высокие показания термометров отмечены в селах Кызыл-Озек и Чемал, обе метеостанции зафиксировали одинаковое значение +33,6. Для указанных населенных пунктов эта температура стала новым абсолютным максимумом апреля. Новый абсолютный максимум месяца установлен и на метеостанции Кызыл (+31,6). / meteonovosti.ru /
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