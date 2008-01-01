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Новости погоды


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Воздух в Дели стал гораздо чище


ИА "Метеоновости" / 09:57 Четверг, 30 апреля

  Согласно данным NASA, уровень загрязнения воздуха северной Индии в апреле 2020 года- самый низкий за последние 20 лет. Причина столь радикальных изменений в атмосфере ≈ общенациональный карантин.

Результат: всегда оживленные улицы опустели, самолеты не летают, сократилось промышленное производство. Ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса, привели к беспрецедентному снижению уровня загрязнения воздуха. Воздух, обычно сильно загрязненный мелкой пылью и представляющий опасность для легких и сердца, стал значительно чище. / meteonovosti.ru /
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