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Новости погоды
Воздух в Дели стал гораздо чище
ИА "Метеоновости" / 09:57 Четверг, 30 апреля
Согласно данным NASA, уровень загрязнения воздуха северной Индии в апреле 2020 года- самый низкий за последние 20 лет. Причина столь радикальных изменений в атмосфере ≈ общенациональный карантин.
Результат: всегда оживленные улицы опустели, самолеты не летают, сократилось промышленное производство. Ограничения, введенные для предупреждения распространения коронавируса, привели к беспрецедентному снижению уровня загрязнения воздуха. Воздух, обычно сильно загрязненный мелкой пылью и представляющий опасность для легких и сердца, стал значительно чище. / meteonovosti.ru /
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