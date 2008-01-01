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Новости погоды


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Гидрологическая обстановка в Хакасии настораживает


ИА "Метеоновости" / 12:23 Четверг, 30 апреля

  В Хакасии в минувший день погодные условия определял теплый сектор обширного циклона. Да еще с юга поступал горячий воздух. Температура воздуха повышалась до 30 градусов. Был даже установлен рекорд. В Неожиданном 29 апреля воздух прогрелся до 30.2o, ранее, в 2003 году, было лишь 25,4 градуса. Погода больше похожа на летнюю. Что и не удивительно, ведь температура воздуха превышает привычные показатели на 12-14 градусов. Уже к вечеру 30 апреля погодные условия начнут меняться. К Хакасии подойдет холодный атмосферный фронт. Температура воздуха резко понизится, усилится ветер, пройдут дожди. Из-за дождей ожидается формирование паводков на реках Абакан, Чулым и их притоках. Уровень воды на реке Абакан повысился на 16-34 см. До критический отметок еще далеко, но впереди дожди. Из-за разлива рек могут оказаться затопленными прибрежные территории. / meteonovosti.ru /
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