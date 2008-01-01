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Новости погоды


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В первой декаде мая заморозки не угрожают Подмосковью


ИА "Метеоновости" / 13:12 Четверг, 30 апреля

  В ночь на 30 апреля на большей части столичного региона минимальная температура воздуха была положительной. Лишь на крайнем северо-западе и западе Московской области воздух остывал до -0,5..-0,7 градусов.

В первых числах мая 2020 года от заморозков Подмосковье убережет сначала облачность, а затем начнется мощная адвекция тепла, и в ночные часы температура воздуха будет, как в начале лета. Но не стоит торопиться высаживать теплолюбивые культуры . Заморозки в мае имеют особенность возвращаться.



Последний раз в Москве заморозки до -1,4 градуса наблюдались в 2017 году. И в прошлом году в ночь на 1 мая до -1,9 градуса понижалась температура в ночные часы в Волоколамске. / meteonovosti.ru /
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