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Новости погоды


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Рекордные заморозки на европейском юге


ИА "Метеоновости" / 13:14 Четверг, 30 апреля

  Апрель не балует теплом жителей ЕТР. Температура воздуха немного ниже климатической нормы. На юге погода во власти обширного антициклона. Облаков и осадков очень мало. И если днем довольно тепло, то в ночные часы воздух при ясном небе заметно выхолаживается. Заморозки уже нанесли заметный ущерб сельскому хозяйству.

В Краснодарском крае и на Северном Кавказа в утренние часы температура понижалась до -4 градусов. А чуть севернее заморозки не были столь критичными. Но температурные рекорды всё же состоялись. 29 апреля в утренние часы в Балашове Саратовской области воздух остыл до -1,2 градуса, предыдущий рекорд, -1 градус, остался в 2006 году. В Чертково Ростовской области -0,8 градуса (ранее, в 1960 году, столбики термометров опустились до отметки -0,2 градуса). В Волгограде -0,2 градуса. До этого дня отрицательных значений не было. В 2006 году минимальный показатель равнялся +1,5 градуса.

В ближайшие дни температура воздуха начнет повышаться, циклонический вихрь с юга принесет облака и осадки, в ночные часы заморозков не прогнозируется. / meteonovosti.ru /
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