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Новости погоды


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Атмосферные фронты в Красноярском крае разошлись не на шутку


ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 30 апреля

  В Восточной Сибири ситуация очень нестабильная. В центральных районах хозяйничают циклонические вихри и их атмосферные фронты, а южные районы "греются" в теплом воздухе, поступающем из Китая, то центральным районам достаются сильные грозовые дожди и резкий порывистый ветер. 29 и ночью 30 апреля в центральных районах Красноярского края прошел сильный дождь, выпало до 45 мм небесной влаги. Гремели грозы, ветер в порывах усиливался до 25 м/с.

Разгул стихии не остался без последствий. Нанесен урон как городским, так и частным владениям. В некоторых районах Красноярска ветер оборвал провода, сорвал рекламные вывески, повалил деревья. Часть деревьев - на припаркованные автомобили. Сильный ветер прогнозируется в центральных и южных районах Красноярского края до конца дня 30 апреля, продолжится ветер до 2 мая. Жителям региона рекомендуется не покидать дома без крайней необходимости. Тем, кто проживает в частном секторе, следует не разводить костры, не сжигать бытовой мусор и сухую траву во избежание пожаров. / meteonovosti.ru /
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