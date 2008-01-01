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Новости погоды


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Засуха в Ставропольском крае частично погубила посевы


ИА "Метеоновости" / 14:39 Четверг, 30 апреля

  В Ставропольском крае нынешний год вряд ли будет урожайным. Сначала регион терзали губительные заморозки. Ночью при ясном небе воздух выхолаживался до -5 градусов. При такой низкой температуре погибают всходы, да и цветки плодовых деревьев могут серьезно пострадать. Уже сейчас фермеры говорят о том, что потеряно более половины урожая. Причем касается это как озимых культур, так и косточковых растений.

Но не только заморозки, а и засуха может уничтожить посевы. По данных Северо-Кавказского УГМС, 29 апреля почвенная засуха под озимыми культурами, в категории опасного явления, распространилась в восточные и северо-западные районы Ставропольского края. В центральных районах засуха сохранялась. Запасы влаги в почве уменьшались, что привело к пожелтению листьев. Качество посевов ухудшилось, рост их прекратился.

В ближайшие дни на Северном Кавказе прогнозируются дожди. Возможно, часть культур еще удастся спасти. / meteonovosti.ru /
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