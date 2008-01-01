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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:01 Пятница, 1 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться на периферии антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.



В Москве и области температура ниже климатической нормы, атмосферное давление немного подрастет, содержание кислорода в приземном слое воздухе пониженное. Метеочувствительные люди с неустойчивыми сосудистыми реакциями, гипотоники и гипертоники, с вегето-сосудистой дистонией, проявлениями психологического дискомфорта могут более болезненно реагировать на такие внешние условия.



Рекомендуется контролировать артериальное давление, при необходимости принять гипотензивные средства рекомендованные врачом, помогут различные общеукрепляющие методы (дыхательная гимнастика, контрастный душ, растительные седативные препараты). Цветение и выделяющиеся в воздух фитонциды могут провоцировать рост аллергических реакций и недомоганий. Профилактический прием лекарств, назначенных врачом, следует начинать уже сейчас, при себе всегда необходимо иметь защитные средства и антигистаминные препараты.



Геомагнитный фон 1 мая преимущественно спокойный. / meteonovosti.ru /



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