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В Чехии сильнейшая засуха

ИА "Метеоновости" / 07:31 Пятница, 1 мая



Сильнейшая засуха в Чехии возникла из-за отсутствия дождей. Осадков здесь не было с осени. За последние 500 лет эта засуха - самая сильная.



В правительстве Чехии нынешнюю засуху назвали катастрофой для всего хозяйства. Влаги сейчас около 40 процентов от нормы, а снег накапливался лишь на вершинах гор. О том, что предстоит засуха, было известно уже в марте. Не в пользу будущего урожая и аномально высокая температура воздуха.



Правительство пытается бороться с последствиями засухи. Населению подают воду в ограниченных количествах, в некоторых городах введены лимиты на воду. Запрещается поливать огороды водопроводной водой, также под запретом бассейны. / meteonovosti.ru /



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