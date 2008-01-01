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В Австралию пришла зима

ИА "Метеоновости" / 09:07 Пятница, 1 мая



Зима с опережением графика пришла в горы штатов Виктория и Новый Южный Уэльс. В юго-восточных районах Австралии похолодало, а в горах пошел снег. Официально снежный сезон в этих регионах начинается 7 июня.



Самая ненастная погода наблюдается на горе Хотам в штате Виктория, где намело уже по колено снега.



В Мельбурне 1 мая идут дожди, ночью днем 8..10 тепла, что ниже нормы.



В ближайшие дни осадки в виде дождя пойдут на убыль, и станет теплеть. / meteonovosti.ru /



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