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Новости погоды
В Австралию пришла зима
ИА "Метеоновости" / 09:07 Пятница, 1 мая
Зима с опережением графика пришла в горы штатов Виктория и Новый Южный Уэльс. В юго-восточных районах Австралии похолодало, а в горах пошел снег. Официально снежный сезон в этих регионах начинается 7 июня.
Самая ненастная погода наблюдается на горе Хотам в штате Виктория, где намело уже по колено снега.
В Мельбурне 1 мая идут дожди, ночью днем 8..10 тепла, что ниже нормы.
В ближайшие дни осадки в виде дождя пойдут на убыль, и станет теплеть. / meteonovosti.ru /
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