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Погодные итоги апреля в Москве и области
ИА "Метеоновости" / 09:44 Пятница, 1 мая
Апрель 2020 года в Москве не порадовал теплом. На ВДНХ средняя месячная температура воздуха составила 4,8 градуса, что ниже нормы на 1 градус. Максимальная температура воздуха наблюдалась 9 апреля, +15,9 градуса, а самая холодная ночь была 1 апреля, -7,6 градуса.
За месяц на ВДНХ выпало 29,2 мм осадков, что составляет 66% месячной нормы. 1 апреля высота снега в городе достигала 4 см, к 3 апреля снег сошел.
По области самая высокая средняя месячная температура воздуха была на юге Подмосковья, +5,0 градуса, а самая низкая, +3,7 градуса, на севере. На большей части Московской области, кроме территории на границе с Рязанской областью, в апреле отмечался дефицит осадков.
Дефицит осадков на западе Подмосковья сказался на степени пожарной опасности. В конце месяца она достигла категории средняя. / meteonovosti.ru /
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