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Новости погоды
Апрель 2020 года в Москве - лишь немного теплее марта
ИА "Метеоновости" / 10:25 Пятница, 1 мая
Теплый март задал высокий темп весне. Но апрель не поддержал эту инициативу. В результате, в столичном регионе средняя месячная температура воздуха апреля оказалась только на 1 градус выше мартовской. Текущая весна "идет" выше нормы на 2,6 градуса.
Похожая ситуация в столичном регионе была в 2007 году. Средняя температура марта была 4,4 градуса, а апреля 5,8 градуса.
И май в 2007 году в Москве был теплый, выше нормы на 2,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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