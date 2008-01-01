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В Забайкалье сохраняется высокая степень пожарной опасности

ИА "Метеоновости" / 11:15 Пятница, 1 мая



Забайкалье в течение длительного времени находится под присмотром антициклона, который щедр на тепло, но скуп на осадки. Накануне, в последний день апреля, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 2-4 градуса. Но рекордное тепло было зафиксировано в столице Бурятии - Улан-Удэ, где 30 апреля воздух разогрелся до 25.8, что выше предыдущего рекорда на 0.8 градуса, наблюдавшегося в прошлом веке, 1969 году.



Атмосферные фронты и циклоны лишь изредка наведываются сюда, но осадков недостаточно, но редкий день обходится без сильного ветра. Вот и накануне в Бурятии порывы ветра достигали 24 м/с, в Забайкальском крае 26 м/с.



Сегодня, в праздничный день Первого мая, через Забайкалье протянется атмосферный фронт, который и принесет дожди разной интенсивности и продолжительности, которые будут сопровождаться штормовым ветром в порывах до 26 м/с. Однако, эти дожди пройдут лишь в северных и центральных районах. В субботу сохранится сырая и ветреная погода и станет прохладнее, среднесуточная температура воздуха приблизится к своей климатической норме. Но уже в воскресенье дожди прекратятся, и тепло вернется.



На юге Забайкалья, где дождей нет и аномально тепло, в период с 1 по 3 мая сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. / meteonovosti.ru /



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