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Новости погоды


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На Дальний Восток надвигается штормовой циклон


ИА "Метеоновости" / 12:24 Пятница, 1 мая

  Праздничный день на Дальнем Востоке выдался теплым, среднесуточная температура воздуха превышала многолетние значения на 2-4, а местами и на 6 градусов. Но погода готовится преподнести сюрприз, из разряда неприятного.

Циклон, центр которого 1 мая располагался над Приамурьем, отправился на восток. Днем 2 мая и в ночь на 3 на охотское побережье Хабаровского края он обрушится сильными осадками в виде мокрого снега и снега, местами они ожидаются очень сильные, отложение мокрого снега, ветер усилится в порывах до штормового, 22-27 м/с. Зона штормовой погоды 2 мая охватит Сахалин и распространится на восток, северо-восток Якутии.

Сутки спустя, 3 мая, сильные осадки ожидаются на юге Камчатского края при ветре до 25 м/с. 3-4 мая, циклон выйдет на акваторию Охотского моря, и в сфере его влияния окажется побережье Магаданской области, где пройдут снегопады, поднимется метель, ветер окрепнет в порывах 25-30 м/с. / meteonovosti.ru /
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