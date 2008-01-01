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Новости погоды


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Первомайские дожди в Московской области


ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 1 мая

  В ночь на 1 мая южные районы Московской области оказались в зоне атмосферного фронта. В южных и юго-восточных районах области выпало до 10 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. В Москве, и в западной части столичной области ночь была сухой, но прохладной.

Следующие майские дожди ожидается в регионе уже 3 мая. В период 4-6 мая они будут носить ливневой характер. И возможны грозы. / meteonovosti.ru /
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