

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Первомайские дожди в Московской области

ИА "Метеоновости" / 12:40 Пятница, 1 мая



В ночь на 1 мая южные районы Московской области оказались в зоне атмосферного фронта. В южных и юго-восточных районах области выпало до 10 мм осадков, что составляет около 20% месячной нормы. В Москве, и в западной части столичной области ночь была сухой, но прохладной.



Следующие майские дожди ожидается в регионе уже 3 мая. В период 4-6 мая они будут носить ливневой характер. И возможны грозы. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



