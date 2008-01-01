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Новости погоды


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В центре Красноярского края прошли долгожданные дожди


ИА "Метеоновости" / 13:22 Пятница, 1 мая

  Циклон, центр которого в праздничный день располагается над средним течением Оби, накануне в Туруханском районе Красноярского края отметился сильным дождем количеством до 22 мм. Атмосферный фронт циклона дотянулся до Горной Тывы, и сегодня 1 мая здесь дожди при ветре в порывах 16-21 м/с. Зона сильных дождей охватила центральные районы Красноярского края, порывы ветра достигают 13-18 м/с.

В субботу 2 мая центральные и южные районы Красноярского края, а также Тыва будут находиться в теплом секторе циклона. Дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, но по-прежнему тепло, среднесуточная температура воздуха превысит многолетние значения на 4 градуса.

Дожди пришлись весьма кстати, они в центре Красноярского края и на востоке Тывы снизили степень пожарной опасности. / meteonovosti.ru /
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