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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:59 Суббота, 2 мая
Предстоящим днем Москва и область останутся под присмотром обширного антициклона. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 748 мм рт ст. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. В послеполуденные часы воздух в столице прогреется до 14..16, по области до 12..17 градусов. Ветер восточный 3-8 м/с. Относительная влажность воздуха около 40%.
Погодные условия в столичном регионе вполне благоприятные. Атмосферное давление в пределах нормы, температура воздуха немного ниже привычных значений. У людей здоровых не должно возникнуть каких-либо метеопатических реакций. А людям, склонным к аллергическим реакциям, следует позаботиться о себе заранее. В Москве и области продолжается цветение растений, пыльца и фитонциды могут спровоцировать развитие аллергии. При выходе на улицу обязательно надевайте маску. Антигистаминные препараты всегда держите под рукой. / meteonovosti.ru /
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