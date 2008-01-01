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Новости погоды


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Из архива московской погоды новость на 2 мая


ИА "Метеоновости" / 07:34 Суббота, 2 мая

  Закончился апрель, который выдался прохладным. На вахту заступил май, и есть надежда, что он не обманет наших ожиданий тепла..

Сегодня, 2 мая, в Москве воздух прогреется до 14..16 градусов, что далеко до рекорда. В 1977 году температура в Москве повышалась до 28.2 градуса, и этот абсолютный максимум, который более 40 лет останется не превзойденным. Самая холодная ночью со значением -6.4 зафиксирована в 1913 году и с тех пор холоднее не было ни разу. В 1933 году в столице прошли сильные осадки, выпало 19.5 мм, чуть более 20% от месячной нормы.

В прошлом, 2019 году, 2 мая выдалось прохладное, среднесуточная температура воздуха была ниже климатической нормы на 2 с небольшим градуса: ночью воздух остывал до 5.6, а днем прогревался до 11.1 градуса. Ночью прошли дожди, выпало 4 мм, днем они ослабели, перешли в разряд небольшим, а всего за сутки набралось 4.5 мм. / meteonovosti.ru /
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местное
+13
Сб.
2 мая
+14
Вс.
3 мая
+20
Пн.
4 мая
+18
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+45
Джейкобабад		 -18
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Гвадалахара

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