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Новый список имен тропических циклонов Индийского океана


ИА "Метеоновости" / 07:39 Суббота, 2 мая

  Всемирная метеорологическая организация (ВМО)опубликовала новый перечень из 169 имен тропических циклонов (ТЦ) над Бенгальским заливом и Аравийским морем.В мире существует 6 региональных специализированных метеоцентров (РСМЦ), прогнозирующих ТЦ, которые уполномочены давать названия ТЦ.ВМО координирует присвоение названий ТЦ, чтобы помочь оперативному и научному сообществ, менеджерам по ликвидации последствий стихийныхбедствий, средствам массовой информации и широкой общественности:идентифицировать каждый ТЦ, легко распознать ТЦ, избегать путаницы в случае одновременного появления более чем одного ТЦ над одним регионом,быстро и эффективно распространять предупреждения широкой аудитории.Ранее использовавшийся список датировался 2004 годом.Для отбора наименований в регионе были приняты следующие критерии:название должно быть нейтральным по отношению к политике, религиозным верованиям, культурам и полу; название не должно задевать настроения ни одной группы населения земного шара, оно не должно быть грубым и жестоким по своей природе, оно должно быть коротким, легко произносимым и не должно быть оскорбительным для любого члена ВМО.

Максимальная длина имени должна составлять восемь букв.Названия ТЦ над северной частью Индийского океана повторяться не будут. Однажды использованное, оно перестанет использоваться снова. / meteonovosti.ru /
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