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О состоянии озоновой дыры над Арктикой.

ИА "Метеоновости" / 08:30 Суббота, 2 мая



Истощение озонового слоя (ОС), защищающего жизнь на Земле от ультрафиолетового излучения, - в апреле 2020 года достигло беспрецедентного уровня на значительной части Арктики. Явление было вызвано продолжающимся присутствием озоноразрушающих веществ в атмосфере и очень холодной зимой в стратосфере (слой примерно от 10 км до50 км высотой).



В последний раз подобное наблюдалось над Арктикой весной 2011 года.Разрушение ОС в 2020 году было более сильным, согласно данным ВМО. Озоновая дыра закрылась в апреле 2020 годаИстощение было бы еще хуже, если бы не успешное международное соглашение - Монреальский протокол по веществам, разрушающим ОС. Образование озоновой дыры обусловлено чрезвычайно низкими температурами (ниже -80oC), солнечным светом, ветровыми режимом и вредными химическими веществами. Этой зимой (2019-2020 гг.) острота истощения ОС Арктики была подкреплена необычно слабыми верхними атмосферными "волновыми" явлениями. Эти волны гонят массы воздуха через верхние слои атмосферы и приносят богатый озоном воздух из других частей стратосферыВ результате концентрация озона над Арктикой достигла рекордно низкого уровня в марте, снизившись до менее чем 220 единиц Добсона (при норме не менее 240 единиц), что обычно считается "уровнем озоновых дыр", а на пике - до 205 единиц.



Апрельское потепление в стратосфере прекратило условия, поддерживающие необходимые для реакций разрушения ОС полярные стратосферные облака, и прекратило процесс разрушения.



Условия 2020 года аналогичны весне 2011 года, когда потери озона над Арктикой были близки к 50%. Истощение Арктического озона привело к увеличению поверхностного УФ-излучения весной 2011 года, когда ученые наблюдали увеличение УФ-индекса на 60% в канадской Арктике и еще более высокий рост в Северной Европе. / meteonovosti.ru /



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