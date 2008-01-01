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Ночи в Центральном районе станут теплее

ИА "Метеоновости" / 09:39 Суббота, 2 мая



Над севером Центрального Федерального округа погоду определяет южная окраина антициклона .При ясном небе почва и воздух быстро остывали. На почве в Рязанской области отмечался заморозок до -3 градусов, в Московской области до -2 градусов, в Нижегородской и Тверской области до -1 градуса.



Отрицательная температура воздуха тоже местами отмечалась в Московской и Владимирской области, до -2 градусов.



Днем 2 мая в центр России начнет поступать теплый воздух, облачность станет увеличиваться, что убережет центр России от еще одной ночи с локальными заморозками. / meteonovosti.ru /



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