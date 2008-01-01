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Что погода в Москве готовит на 9 мая?

ИА "Метеоновости" / 10:08 Суббота, 2 мая



Все ближе праздник Победы. В прошлые годы в этот день жители столицы и области радовались ясному небу и теплу. Но в этом году и погода настроилась на режим "самоизоляции".



Теплом жители столичного региона побалуются в период с 3 по 5 мая. Дневная температура воздуха в этот период превысит отметку +20 градусов.



Но, начиная с 6 мая, атмосферное давление станет понижаться, это скажется влияние южного циклона. Облаков станет больше, местами не исключен небольшой дождь. Температура воздуха в ночные часы в Москве +5..+10 градусов, и днем +12..+17. Есть вероятность, что к вечеру облачность уменьшится, что позволит, даже сидя дома, увидеть праздничный салют! / meteonovosti.ru /



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