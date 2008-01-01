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Новости погоды


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В Узбекистане устраняют последствия дождей и сильного ветра


ИА "Метеоновости" / 11:25 Суббота, 2 мая

  Небольшой, но очень активный циклон, пришедший с юга, стал причиной сильных дождей в Сырдарьинской области Узбекистана. 1 и ночью 2 мая сильные дожди и штормовой ветер обрушились на Узбекистан.

Разгул стихии не остался без последствий. Прорвало одну из дамб Сардобинского водохранилища, из-за чего затопило несколько населенных пунктов, автомобильные дороги. Пострадали и сельхозугодия. В настоящий момент проводятся работы по ликвидации последствий. К вечеру пятницы отток воды из водохранилища прекратился и был выведен в озеро Арнасай в Джизакской области. Следует отменить, что нынешняя неделя щедра на стихийные бедствия. Так, в ночь на 28 апреля в Бухарской области бушевал сильный шторм. Один человек в результате шторма погиб. Ветер в порывах достигал ураганной силы, 40 м/с. Пострадали Навойская, Самаркандская и Кашкадарьинская области. Многие дома остались без света. Повреждены строения.

В ближайшие дни погода в Узбекистане наладится. Циклонический вихрь уступит место антициклону. Облаков и осадков станет меньше. / meteonovosti.ru /
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