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Гроза в начале мая на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 11:27 Суббота, 2 мая



Первомай в Приморском крае отметился необычным природным явлением. В ночь с 1 на 2 мая жители Владивостока наблюдали сильную грозу. И такое здесь бывает довольно редко. Сверкало несколько часов. Гром был настолько сильным, что на него реагировали сигнализации автомобилей.



Жители города фотографировали грозу из окон домов. Грозы сопровождались сильными дождями и резким порывистым ветром. Буйство природы не обошлось без последствий. Ветер валил деревья, одно из них упало на проезжую часть. Пострадали кровли домов и построек, в некоторых районах порвали провода ЛЭП.







В ближайшие дни погодные условия начнут меняться. Облаков и осадков станет меньше, температура воздуха понизится к 4 мая до 8..13 градусов, атмосферное давление начнет расти. / meteonovosti.ru /



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