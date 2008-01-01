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Новости погоды


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Жара покинула Россию и пришла в Европу


ИА "Метеоновости" / 13:01 Суббота, 2 мая

  1 мая жаркая погода покинула Россию. И хотя на юге Восточной Сибири и в Забайкалье средняя суточная температура превышала норму на 8-10 градусов, 30 градусной жары уже нигде не наблюдалось.

Островки жаркой погоды стали появляться в Европе. На средиземноморском побережье Испании температура превысила отметку 30 градусов. Впервые в этом году! В Валенсии воздух прогревался до 31 градуса. В условиях малооблачного неба воздух продолжит прогреваться, а с ним и вода. Пока морская вода еще прохладная, около 16 градусов. / meteonovosti.ru /
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