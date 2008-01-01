

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:56 Воскресенье, 3 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.



Погода в столице будет очень теплой, атмосферное давление в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха сниженное. Такие погодные условия благоприятны, как для метеочувствительных, так и практически здоровых людей. Однако, быстрое потепление в сочетании с повышенной влажностью могут увеличивать концентрацию в воздухе фитонцидов, аллергенов, что является риском и может привести к росту аллергических обострений, усилению бронхоспазма и приступов бронхиальной астмы. Не смотря на очень комфортную погоду, людям, входящим в группу риска стоит избегать выхода на улицу, чаще проводить влажную уборку в помещении, всегда иметь под рукой препараты, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



