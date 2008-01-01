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Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:56 Воскресенье, 3 мая
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в теплом секторе циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 20..22, по области 17..22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.. Относительная влажность воздуха около 40%.
Погода в столице будет очень теплой, атмосферное давление в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха сниженное. Такие погодные условия благоприятны, как для метеочувствительных, так и практически здоровых людей. Однако, быстрое потепление в сочетании с повышенной влажностью могут увеличивать концентрацию в воздухе фитонцидов, аллергенов, что является риском и может привести к росту аллергических обострений, усилению бронхоспазма и приступов бронхиальной астмы. Не смотря на очень комфортную погоду, людям, входящим в группу риска стоит избегать выхода на улицу, чаще проводить влажную уборку в помещении, всегда иметь под рукой препараты, назначенные врачом. / meteonovosti.ru /
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