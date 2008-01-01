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Самая теплая ночь весны и года в Москве

ИА "Метеоновости" / 07:40 Воскресенье, 3 мая



Прошедшая ночь в Москве и области оказалась самой теплой с начала года. Минимальная температура воздух в Административных округах столицы была в пределах 10-12 градусов, на территории Новой Москвы 9-11 градусов.



На ВДНХ минимальная температура составила 11,5 градуса. В текущем году очень теплой была ночь 19 марта с температурой 7,4 градуса и ночь 8 апреля с температурой 6,1 градуса.



Самая теплая ночь 3 мая, за 140 лет инструментальных наблюдений в Москве, принадлежит 1967 году с температурой 14,4 градуса. / meteonovosti.ru /



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