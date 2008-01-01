|
|
|
Новости погоды
Урожай на Северном Кавказе под угрозой
ИА "Метеоновости" / 08:14 Воскресенье, 3 мая
На Северном Кавказе погода неустойчивая. И сейчас вопрос о видах на урожай стоит очень остро. В регионе то заморозки, то засуха. И, по предварительным подсчетам, потеряна значительная часть урожая.
Засуха серьезно повредила посевы, а заморозки нанесли ущерб еще и цветущим деревьям и кустарникам. Но не успел регион отойди от засухи, как надвигается еще одно опасное для посевов явление - град.
3-4 мая погодные условия в регионе будет определять средиземноморский циклон. Ожидаются сильные грозовые дожди и резки порывистый ветер. В Кабардино-Балкарии сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра, местами даже град. И лишь северо-западные районы циклон не заденет. Здесь по-прежнему без осадков. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.