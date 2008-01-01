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Новости погоды


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Урожай на Северном Кавказе под угрозой


ИА "Метеоновости" / 08:14 Воскресенье, 3 мая

  На Северном Кавказе погода неустойчивая. И сейчас вопрос о видах на урожай стоит очень остро. В регионе то заморозки, то засуха. И, по предварительным подсчетам, потеряна значительная часть урожая.

Засуха серьезно повредила посевы, а заморозки нанесли ущерб еще и цветущим деревьям и кустарникам. Но не успел регион отойди от засухи, как надвигается еще одно опасное для посевов явление - град.

3-4 мая погодные условия в регионе будет определять средиземноморский циклон. Ожидаются сильные грозовые дожди и резки порывистый ветер. В Кабардино-Балкарии сильные грозовые дожди в сопровождении резкого порывистого ветра, местами даже град. И лишь северо-западные районы циклон не заденет. Здесь по-прежнему без осадков. / meteonovosti.ru /
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