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Новости погоды


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На юге Восточной Сибири дожди пойдут на убыль


ИА "Метеоновости" / 08:18 Воскресенье, 3 мая

  Циклонический вихрь, перемещающийся по югу Сибири, успел обильно полить дождями прилегающие территории, усиливался ветер, в отдельных районах даже прогремели грозы. Но циклон добрался и до Восточной Сибири, куда принес не только непогоду, но и заметное похолодание. Только температура воздуха, несмотря на стремительное понижение, по-прежнему превышает привычные значения, только теперь уже не на 12-14, а на 2-4 градуса. 1 и в ночь на 2 мая сильные грозовые дожди (до 21 мм осадков), в сопровождении резкого порывистого ветра отмечены в южных районах Красноярского края. В Хакасии тоже не обошлось без сильных осадков. В виде снега и дождя выпало до 19 мм небесной влаги, ветер в порывах усиливался до 23м/с. Ненастная и ветреная погода была в Иркутской области, досталось даже Забайкалью.

В ближайшие дни прохладная погода на большей части территории юга Восточной Сибири сохранится, атмосферное давление станет расти - на эту территорию распространяется антициклон. Облаков и осадков заметно поубавится.

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