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Новости погоды


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Каким бывает май в Москве


ИА "Метеоновости" / 09:13 Воскресенье, 3 мая

  Май завершает весенний сезон и в этом году он намерен обойти своего предшественника по теплу. Лишь в первые дни месяца холодные северные ветра мешали прогреву, но уже сегодня в столичном регионе повеет летом. Максимальная температура в городе может превысить двадцатиградусную отметку.

Если рассматривать статистику мая, то за весь ряд инструментальных наблюдений, проводимых над погодой в Москве с 1879 года, чаще всего этот месяц был холодным, средняя месячная температура на 1 и более градусов была ниже нормы. Почти за 140 летний период таких месяцев набралось 61. Тепло в мае было лишь в 40 случаях. А в остальные годы средняя месячная температура соответствовала сезону.

Холодным май чаще всего был в ранние годы. Так, в период с 1937 по 1946 годы, то есть за 10 лет, теплым май не был ни разу, в 8 годах средняя температура воздуха оказалась гораздо ниже многолетних значений, в двух соответствовала им. Но рекордным холодом удивил май в 1918 году, когда температура месяца оказалась всего +6.4 градуса при норме +13.1, то есть на 6.7 градусов ниже нормы. В последний раз холодная погода удерживалась в мае 2017 года. Холод усугубили дожди, осадков в этом месяце выпало более полутора месячных норм.

И все же за последние 20 лет май заметно потеплел. Лишь в 4 годах он был холодным, а в остальные годы радовал теплом. Аномальным теплом отличились 2010 и 2013 годы, в них температура в мае составила 16.7 и 16.9 градусов соответственно. Но такого тепла, какое отмечалось в далеком 1897 году больше ни разу не случилось. В нем средняя температура месяца составила +17.2, то есть более, чем на 4 градуса превысила норму. / meteonovosti.ru /
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -17
ГМО им.Э.Т.Кренкеля

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Лариса

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