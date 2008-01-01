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Новости погоды


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Охотский циклон засыпал снегом Хабаровский край


ИА "Метеоновости" / 10:38 Воскресенье, 3 мая

  В апреле и начале мая на крайний восток России зачастили циклоны. Они поднимаются с юга, с Японского моря и прибрежные районы оказываются под их влиянием. В первые дни мая очередной вихрь занял юг акватории Охотского моря. В большинстве районов прибрежной части Дальневосточного округа отмечался порывистый ветер. В Магаданской области он усиливался до 21 м/с, в Приморье до 24 м/с, а на юге Камчатского края усиливался до 31 м/с, но сильных осадков здесь не отмечалось. А вот в Хабаровском крае и на Сахалине осадки в виде снега и мокрого снега были сильными (местами выпало от 15 до 20 мм), а порывы ветра достигали 22-23 м/с.

Сегодня, 3 мая, циклон мало изменит свое местоположение, а в понедельник приблизится к охотскому побережью Магаданской области и еще пару дней в области сохранится неблагоприятная погода: мокрый снег, метель, ветер штормовой силы. Постепенно циклон заполнится. Но над островом Хоккайдо на активном участке атмосферного фронта формируется очередной циклонический вихрь. Он, как и предыдущие вихри, направится на северо-восток, увлекая за собой и зону ненастья. Сильные осадки циклон принесет в Камчатский край: на юге края они будут идти в виде дождя, на севере в смешанной фазе (и снег, и дождь). / meteonovosti.ru /
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