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Циклон испортит погоду на юге Западной Сибири.

ИА "Метеоновости" / 11:17 Воскресенье, 3 мая



Жаркий апрель на юге Западной Сибири побил температурные рекорды среднемесячная температура была выше климатической нормы на 4-6 градуса, в зависимости от района. Нарциссы и тюльпаны давно распустились и местами уже отцвели. Черемуха и плодовые деревья стоят в цвету, и все это на конец апреля, начало мая!



Но на смену "апрельскому лету" идет обычная майская погода. Циклон с несколькими фронтальными разделами принесет заметное похолодание и осадки.



4 мая на юге Западной Сибири ожидаются дожди, местами грозы, усиление ветра, местами до 20-25 м/с. К концу дня 4 мая заметно похолодает, до 0..+5 градусов. Ночная температура 5 мая ожидается около 0, при прояснениях до -5. Днем максимальная температура прогнозируется в пределах +7+12 град.



6 мая осадки прекратятся, столбик термометра потихоньку начнет приближаться к отметке +10..+15 градусов.



А 7 мая погода снова начнет нас радовать: без осадков, +15..+20 в дневные часы.



В этом году, несмотря на большие снегозапасы, погода способствовала относительно спокойному паводку. На данный момент гидрологическая обстановка не вызывает опасений. / meteonovosti.ru /



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