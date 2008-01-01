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Новости погоды


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В Приморье скачок температуры более 10 градусов


ИА "Метеоновости" / 12:02 Воскресенье, 3 мая

  Центральный месяц весны в апреле выдался вполне обычным для сезона. Несмотря на неустойчивую погоду, средняя температура воздуха оказалась в пределах нормы. Аналогичную эстафету подхватил и Первомай. Максимальная температура в крае колебалась от 13 до 15 градусов, что в пределах обычных значений. Но уже в субботу край попал в теплый сектор южного циклона. Мощный поток теплого воздуха из низких широт стал причиной резкого повышения температуры. За сутки она повысилась более, чем на 10 градусов. И уже в дневные часы на всей территории края ее максимальное значение превысило двадцатиградусную отметку, а на восточном побережье отмечалась тридцатиградусная жара.

В большинстве городов Приморья температура установила новые рекорды. В столице края, Владивостоке, максимальное значение составило 24 градуса, оставив предыдущий рекорд, 21.4, в 1925 году.

В поселке городского тира Рудная Пристань температура немного не дотянула до +30, остановившись у отметки +29.7 градусов, что также стало суточным рекордом (предыдущий отмечался в 1997 году, когда температура повысилась до +21.2 градусов).

А в поселке Терней, расположенном на северо-востоке края, тридцатиградусного рубежа температура достигла. Это значение и стало новым максимумом для 2 мая (предыдущий, 27.9, удерживался с 2003 года).

В ближайшие сутки в Приморье, а также в Хабаровском крае и Амурской области похолодает. Погоду будет определять уже тыловая часть циклона и северные ветры понизят температуру до нормы, а местами она ожидается и ниже обычных значений на 1-2 градуса. / meteonovosti.ru /
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