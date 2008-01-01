|
|
|
Новости погоды
На Москву надвигаются дожди
ИА "Метеоновости" / 13:23 Воскресенье, 3 мая
Москве начнутся дожди На Черноземье выходит южный циклон, с серией активных атмосферных фронтов, которые и будут определять погоду в Москве и области. В период с 3 по 6 мая в столичном регионе пройдут кратковременные ливневые дожди, местами грозы.
За этот период в Москве может выпасть 20-30 мм садков, что составляет около 50% месячной нормы.
Похожая ситуация с дождями в указанный период была в Москве в 2003 и 2013 году. Самые сильные дожди наблюдались в 1960 году с суммой осадков за четверо суток 33,3мм. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.