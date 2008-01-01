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Новости погоды


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В России местами еще сугробы более метра


ИА "Метеоновости" / 13:28 Воскресенье, 3 мая

  В Центральной России лето забежало вперед, а вот в северных районах о нем еще ничего не напоминает. Здесь пока властвует зима, с основным атрибутом - снежным покровом.

Снег лежит в Карелии, Мурманской и на севере Архангельской областей, в Республике Коми и даже в Пермском крае. Его высота колеблется от 2 см в верховье Камы до 83 см на Кольском полуострове. Но самые высокие сугробы на европейской территории - в Ненецком автономном округе. На западе округа сугробы более метра (до 108 см), а на крайнем востоке их высота достигает 121 см.

На Урале и в южной половине Сибири снег сошел. Он еще лежит в автономных округах Западной Сибири и на севере Красноярского края. Наибольшая высота отмечается в Туруханском районе, 102 см.

На Дальнем Востоке под снегом остается Якутия, Магаданская область, Чукотский автономный округ, Камчатский край, север Хабаровского края и Сахалина. А наибольшая его высота традиционно в континентальных районах Камчатского края, 127 см.

Отрицательные значения температуры сохраняются пока лишь на арктическом побережье России, и здесь снег будет лежать и в мае. / meteonovosti.ru /
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