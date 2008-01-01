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Новости погоды


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Первые майские грозы в Москве и области


ИА "Метеоновости" / 16:13 Воскресенье, 3 мая

  В 15 часов столичный регион оказался в теплом секторе атлантического циклона. Воздух прогрелся до 24..25 градусов, на востоке Подмосковья, в Кашире, отмечалась гроза.

После 16 часов грозовая деятельности будет развиваться и над столицей. И в Москве до 20 часов можно будет услышать раскаты грома, и порывы ветра могут усилиться до 12-15м/с. / meteonovosti.ru /
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