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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:36 Понедельник, 4 мая



Погода в Москве и Московской области обусловится влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями, возможны грозы. Максимальная температура в Москве составит 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Давление сохранится и останется 746 мм. Относительная влажность около 50%/ / meteonovosti.ru /



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