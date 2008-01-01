|
|
|
Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:36 Понедельник, 4 мая
Погода в Москве и Московской области обусловится влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями, возможны грозы. Максимальная температура в Москве составит 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Давление сохранится и останется 746 мм. Относительная влажность около 50%/ / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.