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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:36 Понедельник, 4 мая

  Погода в Москве и Московской области обусловится влиянием фронтальной зоны. Ожидается облачная с прояснениями погода с кратковременными дождями, возможны грозы. Максимальная температура в Москве составит 19..21, по области 17..22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Давление сохранится и останется 746 мм. Относительная влажность около 50%/ / meteonovosti.ru /
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Факт
6:00
местное
+15
Пн.
4 мая
+16
Вт.
5 мая
+21
Ср.
6 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Адилабад		 -20
Челюскин

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Коламбус

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