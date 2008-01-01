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Новости погоды


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Сильные дожди на Европейском юге сохранятся и 4 мая


ИА "Метеоновости" / 07:26 Понедельник, 4 мая

  Погоду в воскресный день в южных районах европейской территории испортил активный циклон. Его центр располагался под Киевом, а атмосферные фронты накрыли ненастной зоной и российские территории. Сильные дожди прошли в Крыму, Ростовской области и Краснодарском крае. Дожди сопровождались усилением ветра до 20 м/с и грозами. Ставрополье, республики Северная Осетия, Чечня и Ингушетия оставались под влиянием циклона, что сместился на Каспий и здесь отмечались сильные грозовые дожди и усиление ветра.

4 мая южный циклон, поднимаясь на север, приблизится к российскому Черноземью. В Ростовской области, Крыму и Краснодарском крае ливни с грозами сохранятся, начнутся они и в Черноземье, в основном в южных областях. А Ставрополье и республики Северного Кавказа останутся под влиянием заполняющегося каспийского циклона. В Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии пройдут сильные дожди с грозами и ветром 15-20 м/с. В Северной Осетии - сильные ливни, гроза, град, ветер до 20 м/с. На реках ожидается подъем уровней воды с достижением местами неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема. / meteonovosti.ru /
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