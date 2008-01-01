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Новости погоды


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Июньская погода в Москве в начале мая


ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 4 мая

  Днем 3 мая столичный регион оказался в теплом секторе циклона с центром с Балтики. Температура воздуха в Москве повысилась до 24-25 градусов. За последние 40 лет это самый теплый день, на ВДНХ максимальная температура достигла 24,8 градуса. Рекорд остался за 1970 годом.

Средняя суточная температура воздуха на ВДНХ достигла 16,6 градусов, что соответствует середине июня. Не исключено, что этот день останется самым теплым до конца второй декады месяца. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+14
Пн.
4 мая
+16
Вт.
5 мая
+21
Ср.
6 мая
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Акола		 -18
Челюскин

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Тихорецк

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