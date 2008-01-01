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Новости погоды


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Ледяной покров западной Арктики активно уменьшается


ИА "Метеоновости" / 09:59 Понедельник, 4 мая

  Спутниковая система НАСА зафиксировал таяние льдов в западной части Антарктиды в период с 2003 по 2019 год. Позже этот процесс привел к повышению уровня моря на 14 мм, что составляет почти треть общего уровня подъема воды в океанах. В восточной же части континента количество ледников наоборот возросло.

Из-за глобального потепления в Антарктиде ежегодно тает примерно 120 гигатонн льда, а в Гренландии - около 200 гигатонн.

Этот процесс неизбежно скажется на темпах изменения климата. / meteonovosti.ru /
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